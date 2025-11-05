النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: أي شخص وطني يريد أن يدافع الجيش عن أرض لبنان ونحن مع إرغام الحزب على تسليم سلاحه من دون الإقتتال

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك