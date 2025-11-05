الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية تحركت في محلة الكساير في اتجاه الأراضي اللبنانية في الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون وفورًا توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان لمتابعة التحركات الإسرائيلية

