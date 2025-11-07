الرئيس سلام: لا نتنافس مع سوريا ونطمح إلى بناء علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل من دون تدخّل أي طرف بالآخر

الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا

الرئيس سلام: أخذنا قرارًا واضحًا يقتضي بحصر السلاح ونترجم ذلك في قرارات وفي خطة وضعها الجيش اللبنانيّ بدأها ضمن مراحل ولا نزال في المرحلة الأولى