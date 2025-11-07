الأخبار
النائب زياد حواط لـ"جدل": من خلال بيان حزب الله الأمس انقلب على الدولة وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وهذا الانقلاب الكامل سيُكلّف الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-11-07 | 14:47
النائب زياد حواط لـ"جدل": من خلال بيان حزب الله الأمس انقلب على الدولة وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وهذا الانقلاب الكامل سيُكلّف الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
لـ"جدل":
الأمس
انقلب
الدولة
القسم
والبيان
الوزاري
الانقلاب
الكامل
سيُكلّف
الدولة
اللبنانية
إليكم جدول أسعار المحروقات
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان يوعز بوقف وإعادة النظر في تقليص قوات الاحتياط في قيادة الجيش الوسطى
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
16:58
وزير الخارجية المجري: ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
أخبار دولية
16:58
وزير الخارجية المجري: ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
0
أخبار دولية
16:57
إسرائيل ترفض "خدعة دعائية من الطاغية إردوغان" بعد مذكرة التوقيف التركية بحق نتنياهو
أخبار دولية
16:57
إسرائيل ترفض "خدعة دعائية من الطاغية إردوغان" بعد مذكرة التوقيف التركية بحق نتنياهو
0
أخبار دولية
16:40
ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة
أخبار دولية
16:40
ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة
0
أخبار لبنان
16:32
سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"
أخبار لبنان
16:32
سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"
0
آخر الأخبار
16:23
وكالة ستاندرد اند بورز: تعديل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على تصنيفها عند "A/A-1"
آخر الأخبار
16:23
وكالة ستاندرد اند بورز: تعديل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على تصنيفها عند "A/A-1"
0
آخر الأخبار
15:52
زياد حواط لـ"جدل": لا يمكن بناء دولة حقيقية الا باحترام القانون والدستور والمواعيد الدستورية ولن نسمح بتأخير الإنتخابات "5 دقائق"
آخر الأخبار
15:52
زياد حواط لـ"جدل": لا يمكن بناء دولة حقيقية الا باحترام القانون والدستور والمواعيد الدستورية ولن نسمح بتأخير الإنتخابات "5 دقائق"
0
آخر الأخبار
15:48
فيصل الصايغ لـ"جدل": الاستحقاق الدستوري يجب أن يحصل في وقته ونحن مع تصويت المغتربين للـ128 وفكرة مقاطعة الجلسات مبدأ لا نتّبعه
آخر الأخبار
15:48
فيصل الصايغ لـ"جدل": الاستحقاق الدستوري يجب أن يحصل في وقته ونحن مع تصويت المغتربين للـ128 وفكرة مقاطعة الجلسات مبدأ لا نتّبعه
0
آخر الأخبار
15:32
النائب سجيع عطية لـ"جدل": أنا مع أي نوع من التفاوض الذي يؤدي الى هدنة وسلام ويحمي بلدنا
آخر الأخبار
15:32
النائب سجيع عطية لـ"جدل": أنا مع أي نوع من التفاوض الذي يؤدي الى هدنة وسلام ويحمي بلدنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
أخبار دولية
16:25
إسرائيل تسلمت جثة جديدة لرهينة في غزة
أخبار دولية
16:25
إسرائيل تسلمت جثة جديدة لرهينة في غزة
0
أخبار لبنان
16:32
سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"
أخبار لبنان
16:32
سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"
0
آخر الأخبار
16:23
وكالة ستاندرد اند بورز: تعديل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على تصنيفها عند "A/A-1"
آخر الأخبار
16:23
وكالة ستاندرد اند بورز: تعديل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على تصنيفها عند "A/A-1"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
1
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
3
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
4
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
5
أخبار لبنان
05:01
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
05:01
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
6
خبر عاجل
03:24
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
خبر عاجل
03:24
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
7
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
8
اسرار
23:33
أسرار الصحف 07-11-2025
اسرار
23:33
أسرار الصحف 07-11-2025
