متري للـLBCI: نحن بحاجة إلى المبادرة المصرية لأنها مفيدة للبنان فمصر تعرف وضع لبنان جيداً وتخوض حواراً مستمراً مع إسرائيل حوله ولديها خبرة في التفاوض ما يجعل الاستعانة بها لمصلحة لبنان

متري للـLBCI: لدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية مع دولة شقيقة وهذه الفرصة لم تكن متاحة أمامنا منذ 50 عاماً

متري للـLBCI: الجيش لن يتراجع عن القيام بمهامه بسبب أي بيان وموقف الدولة واضح والخطة واضحة ولا تراجع عنها