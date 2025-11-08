الأخبار
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي

2025-11-08 | 07:56
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي

 
 
مصدر لرويترز: أعضاء اتحاد كرة القدم الايرلندي يوافقون على قرار يطلب من اليويفا تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية
شركة بدر الدين للبترول المصرية تعثر على اكتشاف جديد للغاز في الصحراء الغربية
أخبار دولية
10:16

ترامب يدعو الى تقديم أموال التأمين الصحي "إلى الناس مباشرة"

أخبار لبنان
09:56

محتجون يقطعون طريق مخيم البداوي إحتجاجاً على إغلاق مداخله

أخبار دولية
09:38

وزير الخارجية الروسي: العمل جار على تنفيذ أمر بوتين بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي محتمل

أمن وقضاء
09:38

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة برعشيت

آخر الأخبار
08:32

مصدر لرويترز: أعضاء اتحاد كرة القدم الايرلندي يوافقون على قرار يطلب من اليويفا تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية

آخر الأخبار
07:07

شركة بدر الدين للبترول المصرية تعثر على اكتشاف جديد للغاز في الصحراء الغربية

آخر الأخبار
07:02

الدفاع المدني بغزة: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة

آخر الأخبار
06:23

حماس: توثيق الأمم المتحدة 260 اعتداء نفذها مستوطنون ضد أبناء شعبنا في الضفة دليل واضح على سياسة الإرهاب

أمن وقضاء
2025-10-03

مداهمات للجيش اللبنانيّ لمنازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك

أخبار لبنان
05:43

الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان

أخبار لبنان
2025-10-04

الراعي: لا يمكن للبنان أن يُبنى إلّا على ثمار العدل

منوعات
2025-09-25

عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك

أخبار لبنان
06:02

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

أخبار لبنان
04:40

جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته

أخبار لبنان
04:20

متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية

تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

أمن وقضاء
08:53

مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)

حال الطقس
02:52

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

أمن وقضاء
12:50

معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

أمن وقضاء
06:40

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

أخبار دولية
14:00

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

أخبار دولية
13:54

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

أخبار لبنان
07:12

الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا

أخبار دولية
14:09

الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه

