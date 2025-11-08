الأخبار
المتحدث باسم الداخلية السورية للـLBCI: أطلقنا بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة حملة واسعة ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش تنشط بأكثر من محافظة والحملة ستستمر لأيام وستنشر الوزارة كل التفاصيل بعد تحقيق أهداف الحملة واعتقال عناصر التنظيم المطلوبين
2025-11-08
المتحدث باسم الداخلية السورية للـLBCI: أطلقنا بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة حملة واسعة ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش تنشط بأكثر من محافظة والحملة ستستمر لأيام وستنشر الوزارة كل التفاصيل بعد تحقيق أهداف الحملة واعتقال عناصر التنظيم المطلوبين
