القسام: نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم وإيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه

الجناح العسكري لحماس: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي في غزة في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي

لقسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة ونؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية