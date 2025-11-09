الأخبار
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
مكتب رئيس الوزراء: إسرائيل تسلمت رفات جندي من الصليب الأحمر في غزة
آخر الأخبار
2025-11-09 | 08:19
مكتب رئيس الوزراء: إسرائيل تسلمت رفات جندي من الصليب الأحمر في غزة
آخر الأخبار
الوزراء:
إسرائيل
تسلمت
الصليب
الأحمر
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
وزارة الداخلية السورية: قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 شخصا وصادرت متفجرات وأسلحة
آخر الأخبار
خبر عاجل
15:09
رئيس الحكومة نواف سلام: الجميع تلوع من الحروب الاهلية ولا اعتقد أن أحدا على استعداد لاخذ البلد الى حرب جديدة واذا كان تطبيق القانون هو عناد فنعم أنا عنيد وانا لا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية
خبر عاجل
15:07
رئيس الحكومة نواف سلام: كيف يمكن ان يكون الجنوب بعيد عن اولوياتي وأول زيارة قمت بها بعد تشكيل الحكومة كانت الى الجنوب واسعى جاهدا لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار واذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها ولست انا المسؤول عن الدمار
خبر عاجل
15:05
رئيس الحكومة نواف سلام: نحن لا نتغاضى عن السيادة بل نعمل ليلا نهارا على تأمين الانسحاب الاسرائيلي والدولة ذات السيادة ايضا فيها جيش واحد وقانون واحد يطبق على الجميع ولن اساوم على هذا الامر ولا تسويات فالتسويات اوصلتنا الى واقعنا
خبر عاجل
15:03
رئيس الحكومة نواف سلام: ليس لدي مصرف ولا ميليشيا ولا حزب سياسي بل لدي ثقة الناس التي اريد المحافظة عليها لان المشكلة الاساسية في لبنان هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين
آخر الأخبار
15:02
رئيس الحكومة نواف سلام: خطاب القسم وضع وجهة وأهدافًا والفروض أن نسير بها وبهذا الإتجاه وهي ليست قابلة إنما ضرورية للتحقيق من أجل النهوض بالبلد من جديد
آخر الأخبار
14:57
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة عملت على اعتماد آلية جديدة في للتعيينات في الإدارة تنافسية وشفافة وتعتمد الكفاءة ضمن احترام التوازن المطلوب في الفئة الأولى
آخر الأخبار
14:54
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة أطلقت ورشة إصلاح شاملة منذ اليوم الأول في المجال المالي والإقتصادي وأعدت مجموعة قرارات إصلاحية كان لا بد منها وتأخرنا عنها كثيرًا وأعدنا مشروع رفع السرية المصرفية بعد 5 سنوات من الإنهيار
آخر الأخبار
14:52
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة حملت عنوانًا واضحًا بتشكيلتها وهي مختلفة عن سابقاتها التي كانت حكومات شلل وطني ونحن حاولنا إرساء فكرة جديدة وهي حكومات الكفاءات الوطنية وأنا فخور بكل فرد بما يمثله من كفاءة ومعرفة في مجال تعيينه
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
آخر الأخبار
05:02
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير اندلع في ديرميماس محلة المحافير حيث التهمت النيران مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة وعملت فرق الدفاع المدني على اخماده
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
آخر الأخبار
14:57
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة عملت على اعتماد آلية جديدة في للتعيينات في الإدارة تنافسية وشفافة وتعتمد الكفاءة ضمن احترام التوازن المطلوب في الفئة الأولى
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
أخبار دولية
13:16
تل أبيب تتحضر لمختلف سيناريوهات المواجهة مع حزب الله
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أمن وقضاء
05:00
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
خبر عاجل
04:25
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خ
آخر الأخبار
04:28
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
