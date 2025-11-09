الأخبار
رئيس الحكومة نواف سلام: بابي ليس مقفلا أمام الناس وأهلا وسهلا بكل من يريد ايصال فكرة أو شكوى

2025-11-09 | 15:50
رئيس الحكومة نواف سلام: بابي ليس مقفلا أمام الناس وأهلا وسهلا بكل من يريد ايصال فكرة أو شكوى
رئيس الحكومة نواف سلام: بابي ليس مقفلا أمام الناس وأهلا وسهلا بكل من يريد ايصال فكرة أو شكوى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

