سلام يستقبل في السرايا وفد الخزانة الأميركية برئاسة سيباستيان غوركا في حضور وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب جون هيرلي ورودولف عطالله المتخصص بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي والوفد المرافق

سالم زهران للـ LBCI: الرئيس بري يرى أن قانون الانتخاب الحالي هو نافذ وسوف يطلع على مشروع القانون المقدم من الحكومة ونواب حركة أمل وحزب الله سيكونون صلبين في مسألة قانون المغتربين

سالم زهران للـ LBCI: أقدّر أن المنطقة أصبحت بحاجة لمواجهة فذلك خيار أفضل من الاستهدافات اليومية والمسيرات الدائمة من أجل فرض الوصول الى حل سياسي