الرئيس جوزاف عون: أقول إنّ مهمة جيشنا مصيرية في هذه الظروف لأنّ عليه وحده من دون شريك له لا من خارجِ الدولة ولا من خارج لبنان أن يبسط سلطة دولتنا على كامل أراضيها وحدودها وأن يفرض سيادتها الكاملة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك