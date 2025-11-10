مركز طوارئ الصحة: 3 جرحى في الغارات الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع

زهران: اسرائيل تريد أن يحصل في لبنان مثل نموذج سوريا... ونحن عالقون بين الحرب الداخلية والحرب الاسرائيلية

سامي الجميّل: هذا الحياد سيقوّي وحدتنا الداخلية لأن أحدا لن يعود قادراً على الإنتماء لمحاور وفرض دخول لبنان في تحالفات عسكرية أو غيرها والحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية