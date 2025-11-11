الأخبار
ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء لم يتعهد للأميركيين بإطلاق مسلحي "حماس" المحاصرين في رفح

آخر الأخبار
2025-11-11 | 03:55
ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء لم يتعهد للأميركيين بإطلاق مسلحي "حماس" المحاصرين في رفح

 
 
نتنياهو:

الوزراء

يتعهد

للأميركيين

بإطلاق

مسلحي

"حماس"

المحاصرين

الرئيس عون شدد على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية مع بلغاريا في المجالات كافة
الوكالة الوطنية: تسلل قوة من الجيش الاسرائيليّ فجرًا إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون لتفجير أربعة منازل
آخر الأخبار

LBCI
منوعات
05:21

"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم

LBCI
أخبار دولية
05:19

عملية انتحارية في إسلام أباد

LBCI
أخبار لبنان
05:02

تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم

LBCI
آخر الأخبار
04:52

وزير الداخلية الباكستانيّ: مقتل 12 شخصًا في تفجير انتحاريّ في إسلام اباد

LBCI
أخبار دولية
05:19

عملية انتحارية في إسلام أباد

LBCI
أخبار لبنان
05:02

تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم

LBCI
آخر الأخبار
04:52

وزير الداخلية الباكستانيّ: مقتل 12 شخصًا في تفجير انتحاريّ في إسلام اباد

LBCI
أخبار لبنان
04:40

في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29

لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

مصلحة السجون الإسرائيلية: إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلقوا بموجب الاتفاق

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة الداخلية تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-21

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

القضاء جزء من قالب الحلوى

LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
منوعات
2025-11-10

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

