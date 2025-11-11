الحوت: نطلق “فلاي بيروت” لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل وهذه الطائرات تتضمّن السلامة نفسها كسلامة طائرات الميدل ايست

التالي

سلام في الذكرى الـ80 لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط: رؤية الحكومة تقوم على ركائز عدّة وهدفنا إعادة بناء الدولة على أسس الكفاءة والإنتاجية وتحفيز الاستثمار وقد أطلقنا مبادرات لتحديث الإدارة وتأسيس وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي