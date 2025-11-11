الشيخ نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني والاتفاق فيه ثمن مقبول لدى المقاومة لأن الذي سيتواجد بدلها على الحدود هو الجيش اللبناني ولسنا خاسرين

