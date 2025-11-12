الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الإسرائيلي: إغلاق إذاعة الجيش خطوة ضرورية للحفاظ على طبيعته المحايدة وتعزيز ثقة الجمهور فيه

آخر الأخبار
2025-11-12 | 02:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع الإسرائيلي: إغلاق إذاعة الجيش خطوة ضرورية للحفاظ على طبيعته المحايدة وتعزيز ثقة الجمهور فيه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع الإسرائيلي: إغلاق إذاعة الجيش خطوة ضرورية للحفاظ على طبيعته المحايدة وتعزيز ثقة الجمهور فيه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدفاع

الإسرائيلي:

إغلاق

إذاعة

الجيش

ضرورية

للحفاظ

طبيعته

المحايدة

وتعزيز

الجمهور

LBCI التالي
رويترز: إسرائيل فتحت معبر زيكيم شمال غزة لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية
رويترز: وزير الدفاع الإسرائيلي سيقدم قريبا اقتراحا للحكومة لإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:21

البستاني من السراي: ركّزنا على موضوع الودائع

LBCI
أخبار لبنان
07:20

جعجع لقاسم: الحفاظ على المصداقية يقتضي الإقرار بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب الليطاني

LBCI
أخبار دولية
07:15

السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني

LBCI
أخبار لبنان
07:06

اليونيفيل: العثور على صواريخ ونفقين قرب بلدة شيحين ولغمين مضادين للدبابات قرب بلدة رميش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:00

في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة

LBCI
أخبار لبنان
06:32

جابر خلال افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة: خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون وإرساء أسس متينة تسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعوبنا

LBCI
آخر الأخبار
06:14

لافروف بحث قضايا الشرق الأوسط في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:00

مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

عضو المكتب السياسيّ لـ"حماس" سهيل الهندي للجزيرة: سلمنا حتى اليوم 16 جثة لأسرى إسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الجيش الإسرائيلي: نشرنا 4 كتائب في موقع عملية القدس ونحاصر بلدات في الضفة الغربية لمطاردة مشتبهين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

نتنياهو: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرًا على وجود إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
خبر عاجل
14:05

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More