تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوكالة فتشت بعض المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض لضربات إسرائيلية وأميركية في حزيران لكنها لم تفتش أي منشأة تعرضت للقصف

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك