فارس سعيد للـ LBCI: المشكلة في لبنان ليست دستورية انما هي مشكلة سياسية على امل ان لا تتحول الى مشكلة وطنية وازمة نظام تقدم لحزب الله امكانية من اجل ان يطالب بالحصول على بعض المكتسبات الدستورية بمقابل تسليم السلاح

