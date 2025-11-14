أمبري: 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة المتجهة من عجمان في الإمارات إلى سنغافورة أثناء إبحارها جنوبا عبر مضيق هرمز

أمبري تقول إن الناقلة كانت متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية وتقدر أنها واقعة استهداف على الأرجح

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام وعلى اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة ومن جونية باتجاه زوق مكايل ومن خلدة باتجاه انفاق المطار وباتجاه الأوزاعي