يعقوبيان لـ #جدل : هناك مؤشرات تقول إنّ حاكم مصرف لبنان يرفض مسألة إعادة رسملة المصارف في حال هذا يسمح للمودعين بالحصول على الودائع إذًا هناك تضليل كبير في شأن هذه المسألة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك