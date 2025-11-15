الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القناة 13 الإسرائيلية: واشنطن تدفع نحو تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وفق خطة ترامب
آخر الأخبار
2025-11-15 | 14:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القناة 13 الإسرائيلية: واشنطن تدفع نحو تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وفق خطة ترامب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلية:
واشنطن
تنفيذ
المرحلة
التالية
اتفاق
إنهاء
الحرب
ترامب
التالي
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا في كل أنحاء قطاع غزة
إحصاءات غرفة التحكم المروري: ١١ جريحًا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:59
قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
16:59
قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
16:13
زيلينسكي يجدد مطالبته بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
أخبار دولية
16:13
زيلينسكي يجدد مطالبته بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
0
أخبار دولية
15:31
البرازيل ترحب بخفض ترامب رسوما جمركية وتطالب بالمزيد
أخبار دولية
15:31
البرازيل ترحب بخفض ترامب رسوما جمركية وتطالب بالمزيد
0
أخبار دولية
15:28
غرق 4 أشخاص في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
أخبار دولية
15:28
غرق 4 أشخاص في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
15:20
إليكم السبب الحقيقي خلف تناول المزيد من الطعام في الشتاء... ونصائح مفيدة بانتظاركم
صحة وتغذية
15:20
إليكم السبب الحقيقي خلف تناول المزيد من الطعام في الشتاء... ونصائح مفيدة بانتظاركم
0
آخر الأخبار
14:49
بن غفير: أدعو رئيس الوزراء الى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل
آخر الأخبار
14:49
بن غفير: أدعو رئيس الوزراء الى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل
0
آخر الأخبار
14:42
القناة 13 الإسرائيلية: خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدما بشأن تنفيذ الاتفاق
آخر الأخبار
14:42
القناة 13 الإسرائيلية: خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدما بشأن تنفيذ الاتفاق
0
آخر الأخبار
14:32
الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 على الأقل في انقلاب قاربين يحملان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا
آخر الأخبار
14:32
الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 على الأقل في انقلاب قاربين يحملان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-22
إعلان اسم خاطئ يربك المتسابقات... موقف حرج تتعرض له شابة في مسابقة جمالية! (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-22
إعلان اسم خاطئ يربك المتسابقات... موقف حرج تتعرض له شابة في مسابقة جمالية! (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-09-14
نتانياهو: زيارة روبيو لإسرائيل تُظهر قوة التحالف الإسرائيليّ-الأميركيّ
أخبار دولية
2025-09-14
نتانياهو: زيارة روبيو لإسرائيل تُظهر قوة التحالف الإسرائيليّ-الأميركيّ
0
أخبار دولية
2025-09-12
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
أخبار دولية
2025-09-12
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
0
آخر الأخبار
2025-10-14
غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الحضايا بين وادي جيلو ويانوح شرق مدينة صور
آخر الأخبار
2025-10-14
غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الحضايا بين وادي جيلو ويانوح شرق مدينة صور
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
0
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
0
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
2
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
3
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
4
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
5
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
6
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
7
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
8
أمن وقضاء
06:19
شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان
أمن وقضاء
06:19
شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More