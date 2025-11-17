ترامب: محادثات محتملة مع مادورو

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان إجراء محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك عقب إعلان واشنطن أنها تخطط لتصنيف عصابة مخدرات تزعم أن مادورو يقودها "منظمة إرهابية أجنبية"، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال ترامب للصحافيين في مطار بالم بيتش الدولي في ولاية فلوريدا: "ربما نجري بعض المناقشات مع مادورو، وسنرى ما الذي ستكون عليه النتيجة"، مضيفا :"إنهم يرغبون بالحوار".