إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: وفد مشترك من وزارتي الدفاع السورية والروسية أجرى جولة ميدانية شملت عدداً من النقاط والمواقع العسكرية في الجنوب السوري بهدف الاطلاع على الواقع الميداني ضمن إطار التعاون القائم بين الجانبين

