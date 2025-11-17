نجاة عون صليبا لـ "عشرين 30": منطقة الشرق الاوسط عرضة لارتفاع كبير بدرجات الحرارة و سيكون هناك شح في المياه وفي هذه الظروف بعض الدول ستحافظ على مياهها وتتعدى على مياه غيرها

