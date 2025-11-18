0min

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب: إدارة ترامب تشعر بالإحباط من الحكومة اللبنانية والجيش وقد تم إلغاء كل الإجتماعات لقائد الجيش رودولف هيكل التي كانت مقررة في واشنطن غدًا كما اضطرت السفارة اللبنانية في واشنطن إلى إلغاء حفل استقبال كان مقررًا على شرفه

