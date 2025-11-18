الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة بليدا فجرًا ما أدى إلى اندلاع النيران فيها

التالي

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد من مؤتمر "بيروت 1": هذا المؤتمر رسالة واضحة للبنانيين المتأمّلين بوطنهم ولبنان ليس في حالة انتظار بل انه ينهض بالرغم من الأزمات