شارل عربيد من مؤتمر "بيروت 1": لا تعافٍ من دون عودة القطاع المصرفي إلى كفاءته وازدهاره

شارل عربيد في مؤتمر "بيروت 1": نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد من مؤتمر "بيروت 1": هذا المؤتمر رسالة واضحة للبنانيين المتأمّلين بوطنهم ولبنان ليس في حالة انتظار بل انه ينهض بالرغم من الأزمات