الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: ولي العهد السعودي لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي

آخر الأخبار
2025-11-18 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: ولي العهد السعودي لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: ولي العهد السعودي لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العهد

السعودي

خاشقجي

LBCI التالي
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب: إدارة ترامب تشعر بالإحباط من الحكومة اللبنانية والجيش وقد تم إلغاء كل الإجتماعات لقائد الجيش رودولف هيكل التي كانت مقررة في واشنطن غدًا
إحصاءات غرفة التحكم: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:31

مسودة قرار من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة: إيران مطالبة بتقديم إجابات

LBCI
خبر عاجل
15:29

وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات

LBCI
خبر عاجل
15:08

وزارة الصحة: في حصيلة محدثة استشهاد أحد عشر شخصًا وإصابة أربعة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:31

مسودة قرار من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة: إيران مطالبة بتقديم إجابات

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:59

الوكالة الوطنية: سماع إطلاق رصاص داخل مخيم عين الحلوة على اثر الغارة الاسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
14:54

مكبرات صوت داخل مخيم عين الحلوة تُعلن سقوط شهداء وتدعو إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-24

توقيف مواطن لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
07:24

سلسلة إستقبالات لبري... والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في عين التينة

LBCI
خبر عاجل
13:49

نتنياهو: ضربنا إيران ويدنا ما زالت جاهزة للمزيد ومصممون على استكمال الحرب في كل الجبهات وعلى تجريد حماس من السلاح

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
05:19

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
أخبار لبنان
04:18

الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More