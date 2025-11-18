ترامب: أفضل التخلص من رئيس الاحتياطيّ الفيدراليّ فقد أثر على قطاع الإسكان بشكل سلبيّ

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب: إدارة ترامب تشعر بالإحباط من الحكومة اللبنانية والجيش وقد تم إلغاء كل الإجتماعات لقائد الجيش رودولف هيكل التي كانت مقررة في واشنطن غدًا

