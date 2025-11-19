الوكالة الوطنية للإعلام: مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت حرج بلدة يارون بعدد من القذائف

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي استهدف فجراً منزلاً في بلدة بليدا - قضاء مرجعيون بقذائف هاون عدة أطلقتها مسيّرة من نوع "كواد كابتر" ما أسفر عن أضرار مادية في المكان