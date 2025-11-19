شركة كولومبيا لإدارة السفن تقول إن إيران أفرجت عن الناقلة تالارا وإن جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 بخير

التالي

المدير العام لمجموعة ​CMA CGM​ في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق في مؤتمر "بيروت 1": لبنان موجود في منطقة محورية تتغير كثيرا وهدفنا بالاستثمار أن نتحرك دائما بسرعة واغتنام كل الفرص الاستثمارية