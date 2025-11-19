الأخبار
ابو الحسن لـ"حوار المرحلة": حزب الله رافض لفكرة حصر السلاح وهذا خطأ وأقول لهم لا يمكنكم الخروج من البيان الوزاري

2025-11-19 | 14:54
ابو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: حزب الله رافض لفكرة حصر السلاح وهذا خطأ وأقول لهم لا يمكنكم الخروج من البيان الوزاري
ابو الحسن لـ"حوار المرحلة": حزب الله رافض لفكرة حصر السلاح وهذا خطأ وأقول لهم لا يمكنكم الخروج من البيان الوزاري

 
 
LBCI
خبر عاجل
00:25

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري وصودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح

LBCI
أمن وقضاء
11:35

أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان

LBCI
موضة وجمال
02:00

إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)

