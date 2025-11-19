وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من "بيروت 1": هذا البلد غنيّ بموارده لكن هناك سوء إدارة غير طبيعي وهناك أشخاص غير كفوئين يديرون المرافق العامة

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي استهدف فجراً منزلاً في بلدة بليدا - قضاء مرجعيون بقذائف هاون عدة أطلقتها مسيّرة من نوع "كواد كابتر" ما أسفر عن أضرار مادية في المكان