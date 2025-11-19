أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا أعتقد أننا سنرى إعادة الإعمار والاستثمارات قبل حصر السلاح ونحن لا نساير بتطبيق القانون ونرفض هجوم أمين عام الحزب نعيم قاسم على مؤسسات لبنان وحاكم مصرف لبنان وعلاقتنا برئيس الجمهورية ممتازة وعلينا دعمه

التالي

المدير العام لمجموعة ​CMA CGM​ في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق في مؤتمر "بيروت 1": استثماراتنا الكبيرة هي في البنى التحتية اللوجستية فالبنى التحتية هي العامود الفقري للنهضة الاقتصادية