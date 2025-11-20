جابر للـLBCI: عشرات آلاف المطالبات والإنذارات وغيرها تتم Online عبر الـEmail ونعمل على التخفيف وعلى أن تصبح كل الخدمات Online وإمكانية الدفع في المستقبل كذلك

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك