الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
معلومات الـLBCI: وفد قضائيّ لبنانيّ سيزور دمشق مطلع كانون الأول المقبل للاتفاق على آلية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان

آخر الأخبار
2025-11-20 | 10:28
معلومات الـLBCI: وفد قضائيّ لبنانيّ سيزور دمشق مطلع كانون الأول المقبل للاتفاق على آلية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان
معلومات الـLBCI: وفد قضائيّ لبنانيّ سيزور دمشق مطلع كانون الأول المقبل للاتفاق على آلية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان

 
 
آخر الأخبار

احصاءات غرفة التحكم المروري: ١١ جريحًا في ٩ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
أخبار دولية
14:42

البيت الأبيض: خطة السلام الأميركية "جيدة" لروسيا وأوكرانيا على السواء

LBCI
فنّ
14:31

ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قص حب جديدة؟

LBCI
أمن وقضاء
14:30

الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين

LBCI
منوعات
14:17

صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!

فنّ
14:31

ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قص حب جديدة؟

LBCI
منوعات
14:17

صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!

LBCI
أخبار دولية
13:51

الكرملين: بوتين زار مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" الروسية

LBCI
أخبار لبنان
13:41

الجمارك: توقيف سيارة "فان" محملة بكمية من الاجبان السورية المهربة

أخبار لبنان
2025-10-09

سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار

LBCI
خبر عاجل
2025-09-08

غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

خليل الحية: أهالي قطاع غزة خاضوا حربًا لم يشهد لها العالم مثيلًا وتصدوا لطغيان إسرائيل وبطش جيشه ومجازره

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون

LBCI
أخبار دولية
13:30

ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نوح في قبضة المخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
صحف اليوم
00:00

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن

LBCI
حال الطقس
02:50

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أمن وقضاء
04:44

المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

LBCI
آخر الأخبار
09:54

مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق

