يونيسف: مقتل ما لا يقل عن 67 طفلًا في وقائع مرتبطة بالصراع في غزة منذ وقف إطلاق النار

يونيسف: مقتل طفلين في المتوسط يوميًا منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة

المديرة التنفيذية لجمعية "LADE" ديانا البابا للـLBCI: حصل تخوّف لدى اللبنانيين المغتربين في مسألة التسجيل للانتخابات بسبب الضبابية لذا من الطبيعي أن نرى أرقامًا متدنيّة وقد بدأت حركة الأحزاب بالظهور مما ساهم في ارتفاع الأرقام في الأسبوع الأخير