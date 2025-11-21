الأخبار
زيلنسكي: نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون خطة تضمن سلاما حقيقيا يضمن الكرامة

آخر الأخبار
2025-11-21 | 07:58
مشاهدات عالية
زيلنسكي: نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون خطة تضمن سلاما حقيقيا يضمن الكرامة
زيلنسكي: نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأمريكي ويجب أن تكون خطة تضمن سلاما حقيقيا يضمن الكرامة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوثيقة

أعدها

الجانب

الأمريكي

سلاما

حقيقيا

الكرامة

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل منذ أسابيع على تدمير الأنفاق المتبقية في رفح والقضاء على المسلحين داخلها
برلين وباريس ولندن وكييف ترحب بـ"الجهود الأميركية" بشأن أوكرانيا
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
09:56

البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:35

قارة تتشقَّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"

LBCI
أخبار دولية
09:25

كالاس: أوروبا وأوكرانيا لن تستسلما لعدوان روسيا

LBCI
أخبار دولية
09:11

مقتل شابَين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
موضة وجمال
08:10

ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب

LBCI
آخر الأخبار
08:01

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل منذ أسابيع على تدمير الأنفاق المتبقية في رفح والقضاء على المسلحين داخلها

LBCI
آخر الأخبار
07:39

برلين وباريس ولندن وكييف ترحب بـ"الجهود الأميركية" بشأن أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية

LBCI
فنّ
2025-09-15

إليكم أبرز الفائزين في جوائز إيمي بنسختها السابعة والسبعين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة

LBCI
خبر عاجل
17:06

وزير الخارجية: عدد المسجلين بلغ 152 ألفاً مع اقفال باب التسجيل لإقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية لعام 2026

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

وزارة الشؤون الاجتماعية: الاستفادة من برنامج البدل النقديّ تُمنح فقط لمن تثبت أهليّتهم استنادًا إلى الشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية

LBCI
أخبار لبنان
06:51

جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:48

بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير

LBCI
أخبار لبنان
01:08

الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
11:43

الرئيس السوريّ أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ طارق متري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

