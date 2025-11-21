الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي يستقبل في بكركي النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطاالله ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين
آخر الأخبار
2025-11-21 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الراعي يستقبل في بكركي النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطاالله ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يستقبل
بكركي
النائب
جبران
باسيل
يرافقه
النائب
عطاالله
ونائبة
التيار
للشؤون
السياسية
مارتين
كتيلي
والمستشار
السياسي
أنطوان
قسطنطين
التالي
رئيس الكتائب يلتقي السفيرة معوض في السفارة اللبنانية في واشنطن: لتسجيل المغتربين
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
ترامب: عقدت اجتماعا بناء للغاية مع ممداني
أخبار دولية
16:37
ترامب: عقدت اجتماعا بناء للغاية مع ممداني
0
أخبار دولية
16:34
ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
16:34
ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا
0
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
0
أخبار لبنان
16:19
حلو لـ جدل: سلاح الحزب نقطة ضعف في المفاوضات... ولا إنطلاقة حقيقية للعهد قبل حصرية السلاح
أخبار لبنان
16:19
حلو لـ جدل: سلاح الحزب نقطة ضعف في المفاوضات... ولا إنطلاقة حقيقية للعهد قبل حصرية السلاح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:02
حلو لـ جدل: لا إستثمارات وإعادة إعمار من دون حصرية السلاح
آخر الأخبار
16:02
حلو لـ جدل: لا إستثمارات وإعادة إعمار من دون حصرية السلاح
0
آخر الأخبار
15:59
توم حرب لـ جدل: إذا بقي قائد الجيش ستتراجع المساعدات للجيش وأميركا لن تطلب إقالته بشكل علني ورسمي
آخر الأخبار
15:59
توم حرب لـ جدل: إذا بقي قائد الجيش ستتراجع المساعدات للجيش وأميركا لن تطلب إقالته بشكل علني ورسمي
0
آخر الأخبار
15:58
توم حرب لـ جدل: إذا بقي قائد الجيش ستتراجع المساعدات للجيش وأميركا لن تطلب إقالته بشكل علني ورسمي
آخر الأخبار
15:58
توم حرب لـ جدل: إذا بقي قائد الجيش ستتراجع المساعدات للجيش وأميركا لن تطلب إقالته بشكل علني ورسمي
0
آخر الأخبار
15:58
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة فرون - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
آخر الأخبار
15:58
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة فرون - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
0
أخبار دولية
2025-11-19
ترامب يهدد بوقف بث "ايه بي سي" إثر انزعاجه من أسئلة مراسلتها في البيت الأبيض
أخبار دولية
2025-11-19
ترامب يهدد بوقف بث "ايه بي سي" إثر انزعاجه من أسئلة مراسلتها في البيت الأبيض
0
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
0
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
0
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
0
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
0
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
2
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
4
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
5
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
6
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
7
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More