الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: بدأنا قصف أهداف لحماس في غزة بعد أن أطلق مسلح النار على جنود إسرائيليين
آخر الأخبار
2025-11-22 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: بدأنا قصف أهداف لحماس في غزة بعد أن أطلق مسلح النار على جنود إسرائيليين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
بدأنا
أهداف
لحماس
النار
إسرائيليين
التالي
أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
حلو لـ جدل: لا إستثمارات وإعادة إعمار من دون حصرية السلاح
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:28
بعد صراع مع المرض... وفاة المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا عن 80 عاماً
موضة وجمال
11:28
بعد صراع مع المرض... وفاة المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا عن 80 عاماً
0
رياضة
11:18
بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا
رياضة
11:18
بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا
0
أخبار دولية
11:09
روبيو وويتكوف الأحد في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء النزاع في أوكرانيا (مسؤول أميركي)
أخبار دولية
11:09
روبيو وويتكوف الأحد في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء النزاع في أوكرانيا (مسؤول أميركي)
0
آخر الأخبار
11:06
الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على سيارة في منطقة وادي السلوقي قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
آخر الأخبار
11:06
الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على سيارة في منطقة وادي السلوقي قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:28
بعد صراع مع المرض... وفاة المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا عن 80 عاماً
موضة وجمال
11:28
بعد صراع مع المرض... وفاة المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا عن 80 عاماً
0
رياضة
11:18
بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا
رياضة
11:18
بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا
0
آخر الأخبار
11:06
الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على سيارة في منطقة وادي السلوقي قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
آخر الأخبار
11:06
الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على سيارة في منطقة وادي السلوقي قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن
0
عالم الطبخ
11:02
الـ"Vol au Vent"... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:02
الـ"Vol au Vent"... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-01
آلاف السودانيين في دائرة الخطر بعد سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع
أخبار دولية
2025-11-01
آلاف السودانيين في دائرة الخطر بعد سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع
0
صحة وتغذية
2025-10-07
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
صحة وتغذية
2025-10-07
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
0
أخبار لبنان
2025-11-06
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
2025-11-06
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
0
أخبار لبنان
2025-10-16
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
2025-10-16
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية
أخبار لبنان
08:01
الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية
0
أخبار دولية
06:04
ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات
أخبار دولية
06:04
ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات
0
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
0
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
0
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
0
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
0
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
3
خبر عاجل
15:52
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
خبر عاجل
15:52
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
4
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
5
خبر عاجل
15:56
ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض
خبر عاجل
15:56
ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض
6
آخر الأخبار
15:18
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح
آخر الأخبار
15:18
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح
7
خبر عاجل
11:53
استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات
خبر عاجل
11:53
استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات
8
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More