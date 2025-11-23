نتنياهو: حماس حاولت مرات عدة التسلل إلى أماكن سيطرتنا خارج الخط الأصفر والتعرض لجنودنا

نتنياهو: إسرائيل مسؤولة عن أمنها وقرارات إحباط الهجمات يتخذها الجيش ونحن نقرر من دون انتظار موافقة أي جهة

نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك