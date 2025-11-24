المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة للـ LBCI: مع الشح الذي نواجهه نحاول ضبط الهدر والتقنين ونعمل بحسب برنامج توزيع من ضبية الى بيروت وساحل المتن ونحاول التوزيع بالتساوي

