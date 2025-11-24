الوكالة الوطنية: مسيَّرات اسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى المنطقة

الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الوكالة الوطنية: مسيَّرات اسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى المنطقة
2025-11-24 | 07:36
مشاهدات عالية
الوكالة الوطنية: مسيَّرات اسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى المنطقة
الوطنية:
مسيَّرات
اسرائيلية
منخفض
أجواء
مدينة
بعلبك
المنطقة
0
أخبار دولية
09:21
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
أخبار دولية
09:21
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
0
آخر الأخبار
09:08
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
آخر الأخبار
09:08
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
0
آخر الأخبار
09:06
اندلاع حريق كبير في معمل هوا شيكن في أنفه وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
آخر الأخبار
09:06
اندلاع حريق كبير في معمل هوا شيكن في أنفه وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
0
اقتصاد
09:00
عيسى الخوري ألقى كلمة لبنان في مؤتمر يونيدو في الرياض: نفتح أبواباً واسعة للاستثمار في خمس مجموعات صناعيّة ذات قيمة
اقتصاد
09:00
عيسى الخوري ألقى كلمة لبنان في مؤتمر يونيدو في الرياض: نفتح أبواباً واسعة للاستثمار في خمس مجموعات صناعيّة ذات قيمة
0
آخر الأخبار
09:08
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
آخر الأخبار
09:08
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
0
آخر الأخبار
09:06
اندلاع حريق كبير في معمل هوا شيكن في أنفه وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
آخر الأخبار
09:06
اندلاع حريق كبير في معمل هوا شيكن في أنفه وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
0
آخر الأخبار
06:29
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O- أو O+ في مستشفى الكورة - بصرما قبل الساعة 11 من يوم غد الثلاثاء... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71687474 أو على الرقم التالي: 76103612
آخر الأخبار
06:29
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O- أو O+ في مستشفى الكورة - بصرما قبل الساعة 11 من يوم غد الثلاثاء... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71687474 أو على الرقم التالي: 76103612
0
فنّ
06:00
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
فنّ
06:00
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
0
أخبار دولية
2025-11-13
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
أخبار دولية
2025-11-13
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
0
أخبار لبنان
2025-11-22
وزير الدفاع وضع إكليلا على نصب الأمير فخر الدين
أخبار لبنان
2025-11-22
وزير الدفاع وضع إكليلا على نصب الأمير فخر الدين
0
خبر عاجل
2025-11-23
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل تطبيق الاتفاق بشأن لبنان بالقوة
خبر عاجل
2025-11-23
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل تطبيق الاتفاق بشأن لبنان بالقوة
0
خبر عاجل
2025-09-27
الشيخ نعيم قاسم: نعتبر أنّ الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ونزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب إسرائيل ولتحقيق أهدافها ولن نسمح بنزع السلاح وسنواجه بمعركة كربلائية
خبر عاجل
2025-09-27
الشيخ نعيم قاسم: نعتبر أنّ الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ونزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب إسرائيل ولتحقيق أهدافها ولن نسمح بنزع السلاح وسنواجه بمعركة كربلائية
0
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
0
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
0
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
0
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
0
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
1
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
2
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
3
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
4
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
5
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
6
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
7
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
8
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
