مؤسس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي لـ #عشرين_30 : هناك مشهدان الأول اللبنانيّ الإيجابيّ وما يتكلم عليه قائد الجيش في مقابل التقارير الإسرائيلية السلبية والحزب في المقابل يصعد في الكلام

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك