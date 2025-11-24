الربيع لـ #عشرين_30 : لا مصلحة لدى نتنياهو لإيقاف الحرب وإذا استطاع إفشال اتفاق غزة فسيفعل ذلك فهو يجهّز في أي لحظة لاستهداف ايران فما حصل سابقًا كان لدفع إيران للاتجاه نحو التفاوضات الإيرانية أمّا الآن فالأمور رهينة الوقت الممنوح من إسرائيل وأميركا

