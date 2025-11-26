الرئيس عون: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص سيسمح لنا بالبدء باستكشاف ثرواتنا

الرئيس عون: سنعمل مع قبرص على الكثير من المشاريع من ضمنها الطاقة المتجددة والامن والدفاع وغيرها ونتطلع إلى تعزيز الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس عون للرئيس القبرصي: أقول لكم جميعًا شكرًا لأنكم أكدتم لنا مجددًا أن التزام أصول القانون الدولي يحصن الصداقات بين الدول وأن جغرافيا المتوسط تجمعنا تمامًا كما يجمعنا التاريخ والمستقبل