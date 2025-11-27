الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بعض المزارعين في اطراف منطقه الوزاني من دون وقوع اصابات

التالي

المطران ميشال عون للـLBCI: قداسة البابا اختار زيارة لبنان بعد تركيا للتأكيد على دوره كرسالة حوار وانفتاح وعيشٍ مشترك في وقت تمرّ فيه المنطقة بحروب تُقصي الآخر ويأتي ليؤكّد أن الفاتيكان مع لبنان والى جانبه ويؤمن برسالته ودوره