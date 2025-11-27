البطريرك الراعي للـLBCI: قداسة البابا سيتحدث عن ميزة التعددية الدينية والثقافية في لبنان وعتب البابا ليس على الكنيسة بل على الدولة خاصة وأن الكنيسة تحافظ على التعددية ولذلك هي موجودة في كل المناطق

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك