الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية من نوع "كوادكابتر" ألقت ليلًا قنابل متفجرة عدة على أحد المنازل في حي المرج في بلدة حولا ما تسبب بأضرار جسيمة في المنزل دون وقوع إصابات

